Küçük çocuk, annesine çarpan otomobili tekmeledi

Dadukou’daki yaya geçitlerinden birinden geçmekte olan bir anne ve çocuğa otomobil çarptı. Annesiyle yere savrulan küçük çocuk hemen ayağa kalkıp önce hala yerde olan annesinin iyi olup olmadığını kontrol etti, sonraysa otomobile doğru yürüyerek kaportasını tekmeledi. Bunu yaparken bir yandan da annesinin incinmesine neden olan sürücüye bağırdı.

Sürücü ise çarpmanın etkisinden hala kurtulamamış olan kadına yardım etmek için otomobilinden çıktı ve anne ile çocuğu hastaneye götürmek için onları aracına bindirdi.

Olay hakkında açılan soruşturmada, kazadan tamamen sürücünün sorumlu olduğuna karar verildi.