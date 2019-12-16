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    İki MiG-31 jetinin yaptığı ‘hava düellosu’ böyle görüntülendi

    İki MiG-31 jetinin yaptığı ‘hava düellosu’ böyle görüntülendi

    © Fotoğraf : mil.ru
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    Rusya Savunma Bakanlığı, iki MİG-31BM avcı uçağının eğitim amaçlı olarak gerçekleştirdiği ‘hava düellosunun’ görüntülerini yayınladı.

    Bakanlığın yayınladığı videoda iki MİG-31BM avcı uçağının havada gerçekleştirdiği zorlu pilotaj hareketleri, ayrıca hızlı konum değiştirme ve ateş etmeye yönelik manevraları nefes kesti.

    Videoya ilişkin açıklamada düellonun büyük bir kısmında uçaklarının azami hızına ulaştığı ve bu sayede pilotların uzun süreli yüklere dayanma alışkanlıklarını pekiştirdiği kaydedildi.

    Sovyet ve Rus menşeili uzun menzilli hipersonik önleme avcı uçağı MİG-31’nin daha geliştirilmiş versiyonu olan MİG-31BM, aynı anda 24’e kadar hava hedefi saptayabiliyor ve 8 hedefe eş zamanlı olarak ateş edebiliyor.

    Etiketler:
    avcı uçağı, MİG-31BM, MİG-31, Rusya Savunma Bakanlığı
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