Çin’de klimalı ve havuzlu bir köpek malikanesi

Çin'in Xuyu yerleşim yerindeki üç köpek, kliması, havuzu, hatta oynamaları için bir de kaydırağı bulunan ‘lüks’ bir evde yaşıyorlar.

Dışarıdan bakıldığında geleneksel Çin evlerini andıran köpek evinin bulunduğu avluya, kendiliğinden açılıp kapanan bir kapıdan giriyorsunuz. Köpeklerin bu evde kendi klima sistemleri, bir kaydırak ve bir de havuzları bulunuyor.

5 bin dolar harcadı

Köpeklerinden birisi zehirli bir yiyecek yiyip böbrek yetmezliği sorunu yaşayınca sahibi Bay Zhou, tüylü dostlarının üçüne de olabilecek en iyi yaşam koşullarını sunacak bir ev yapmaya karar vermiş. Bunun için gerekli olan hiçbir harcamadan da kısmamış. Bay Zhou, köpekleri için yaptığı eve tam 35.000 yuan, yani 5.000 dolar harcadığını söylüyor.