Dünyanın en uzun apartman binası: Bölge sakinleri 'Çin Seddi' diyor

Binanın diğer uzantılarıda dikkate alındığında, uzunluğu 2700 metreyi buluyor. Bina, 1969-1980 yılları arasında inşa edildi. Bal peteğine benzeyen ve 40 apartmandan oluşan bina 5 ila 9 kat arası yüksekliktedir. 120 girişi bulunan binanın blokları arasında 22 küçük park yer alıyor.

Doğru girişi bulmak zor

Bölge sakinleri binayı şaka yollu “Çin Seddi” olarak adlandırıyor. Bina sakinlerinin kendileri de çoğu zaman doğru girişi bulmakta güçlük çekiyor.

Bina sakinlerinden Vladimir, “Bir keresinde yanlış apartman girişine girdim. Adamın birinin apartmandan çıktığını görünce ben mi ona misafir gidiyorum, o mu bana misafirliğe gelmişti anlayamamıştım” şeklinde konuştu. Taksi şöförleri, hatta deneyimli olanları bile bazen hangi apartmanın nerede olduğunu bulmakta zorlanıyor.