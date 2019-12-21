Josef Stalin 140 yıl önce bugün doğdu

Kimileri büyük bir lider olduğunu savunuyor, kimileri ise kendisinden nefret ederek soykırım yapmakla suçluyor.
Sputnik, Josef Stalin'in hayatını ve iktidarda olduğu dönemi hazırladığı videoda anlatıyor.
Sovyet liderin Josef Stalin’in doğduğu günden 140 yıl geçmesine rağmen kişiliği ile ilgili tartışmalar hala devam ediyor.
Kimileri büyük bir lider olduğunu savunuyor, kimileri ise kendisinden nefret ederek soykırım yapmakla suçluyor.
Sputnik, Josef Stalin'in hayatını ve iktidarda olduğu dönemi hazırladığı videoda anlatıyor.
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