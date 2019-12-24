İki dakikada Kırım Köprüsü'nün dört yıllık serüveni

İstanbul Anadolu yakasının en işlek caddelerinden birisi olan Bahariye Caddesi’nde bir vitamin bar dükkanı, S-400 meyve kokteyli satmaya başladı. Dükkanın sahibi “Hava savunma sistemi Türkiye’yi, bizim bu yaptığımız bu meyve suyu karışımı da sağlığımızı koruyor” dedi.