Atla bir hafta ormanda: Sibirya'nın uzak bölgelerinde postacı nasıl çalışıyor?

Postacı Andriyan Hromov bir hafta içerisinde at üstünde 150 kilometrelik bir yol katediyor. Aldığı yol boyunca taşıdığı mektup ve gönderileri kar ve yağmurdan korumak için onları metal kutular içinde saklıyor. Hromov'un görev alanında bulunan yerleşim yerleri her yerden o kadar uzak ki, buralar kelimenin gerçek manasıyla kuş uçmaz kervan geçmez bölgeler. Söz konusu yerleşim yerlerinde aydınlatma, ısıtma, su tesisatı ya da cep telefonu ağı bulunmuyor.

Sputnik, Sibirya tarzı postacı görevinin nasıl yapıldığını videoda gösteriyor.