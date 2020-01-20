Hint mucitten cinsel tacize karşı 'ruj tabancası' yöntemi

Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Varanasi şehrinden Shyam Chaurasia isimli mucit, kadınların cinsel saldırı anında kendilerini koruyabilmeleri için silahlı ruj, cüzdan ve sandalet gibi birkaç güvenlik aracı geliştirdi.

Tehlikeli durumda olduğunda kullanıcı, Bluetooth’a bağlı ruj tabancasının üzerindeki düğmeye basıp 112 acile otomatik bir çağrı yaparak yerini acil servis ile paylaşabiliyor.

'Sadece Hindistanlı değil, tüm kadınlar için geliştirdim'

Karşı tarafa zarar verebilecek herhangi bir madde içermeyen silah, sadece çıkardığı ses ile çevredekilerin durumu fark etmesini sağlayabiliyor.

Kadınlar için kişisel güvenlik ürünleri yapan Hindistanlı, geliştiricisi olduğu ‘ruj-silah’ ürününe ilişkin, "Ruj-silahı tamamen kadınların güvenliği için geliştirdim" diyor ve ekliyor: "Bu, sadece Hindistan'daki kadınlar için değil, her nerede olurlarsa olsunlar taciz ve tecavüze uğrayan tüm kadınlar için geliştirmiş olduğum bir ürün."

"Kadınlara karşı işlenen suçları görünce, onların güvenliği için birtakım ürünler geliştirmek istedim ve neticede ortaya bir prototip çıktı" diye devam eden Chaurasia, şimdiyse geliştirdiği ürünlerin patentini almaya çalışıyor.