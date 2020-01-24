Putin, Filistin muhafız subayının şapkasını yerden kaldırdı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın özel fotoğrafçısı Muhammed Atik tarafından çekilen görüntülerde, Rus liderin muhafız alayının yanından geçerken yerde bir şapkanın durduğunu fark ettiği görülüyor. Şapkayı yerden kaldırarak muhafız subayının başına koyan Putin, baş parmağını göstererek yoluna devam ediyor.

Atik, yayınladığı videoyu “Başkan Putin’in Filistinli muhafızlara saygısı” mesajıyla paylaştı.

İsrail'deki temaslarının ardından Beytüllahim'e geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ikili işbirliği ve Ortadoğu’daki durumu görüştü.