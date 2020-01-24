Rusya'da sirkten kaçan filler ortalığı birbirine kattı

Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde sirkten kaçan iki fil şehir merkezine doğru yürümeye başladı. Şehir merkezindeki kalabalığın içine doğru giden filleri görenler büyük korku yaşamaya başladı. Bunun üzerine polisler tarafından şehir merkezinde önlemler alınmaya başlandı.

Şehirden ayrılmak istemeyen fil karların üstüne yattı

Fillerin kaçtığı sirk yetkilileri de kaçan filleri yakalamak için şehir merkezine geldi. Yük kamyonlarının hazır tutulduğu yakalama operasyonunda fillerden biri ayaklarına büyük halatlar bağlanarak yakalanıp ardından sirke geri götürüldü. Diğer fil ise kendisini yakalamaya çalışanlara büyük zorluk çıkardı. Kendisini yakalamaya çalışanlarla adeta oyun oynayan ve şehirden ayrılmak istemeyen fil, götürülmek istendiğini anlayınca karların üstüne yattı.

Sirk görevlilerinin büyük uğraşları sonucunda her 2 fili de yakalayıp sirke geri götürüldü. Öte yandan sirk görevlileri olayla ilgili “Sirke gelip filleri göremeyenler için filleri şehir halkının ayaklarına getirdik” yorumunda bulundu.

Yekaterinburg sirki tarafından yayınlanan açıklamada, sirkin St.Petersburg’a turneye çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, “Yekaterinburg sirki, yükleme ve boşaltma işlemleri tesis dışında yapılacak şekilde tasarlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, sirk alanının dışında kalan filler, eğitmenler ve diğer çalışanların refakatında ‘gezintiye çıkmaya karar verdi’ denildi. Açıklamada ''Filler elbette gösteri nesneleri değil, onların da kendi karekterleri, tavırları, duyguları vardır ve kuşkusuz çok akıllı hayvanlardır. Uzun yolculuk öncesi biraz dinlenmek istediler'' ifadeleri kullanıldı.