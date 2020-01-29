Los Angeles’ta Kobe Bryant ve kızı anısına dev duvar resmi yapıldı

Los Angeles’ta bir duvar, Kobe Bryant ve kızı Gianna’nın anısına bir resimle süslendi. Resim, Bryant ve kızının helikopter kazasında hayatını kaybettiği pazar günü grafiti sanatçısı Jules Muck tarafından yapıldı.

Bryant’ın hayranları duvar resmini ziyaret edip, önüne çiçek ve mum bırakmaya başladı.