Filistin’de ‘Yüzyılın Anlaşması’ protestosu: Trump ve Netanyahu'nın fotoğrafları yakıldı

Trump’ın açıkladığı ‘barış planı’ Filistin’de Ramallah sokaklarında protesto edildi. Göstericiler slogan atıp Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun fotoğraflarını yaktı:

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 10 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı barış planını protesto eden göstericilere müdahalesinde 10 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerleri El-Bire kentinin kuzey girişindeki göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti. Müdahalede 5 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, 3'ünde yanıklar oluştuğu, 2 kişinin ise atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

'Yüzyılın Anlaşması' İstanbul'da da protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in 'bölünmez' başkenti olarak kabul edileceğine yönelik açıklaması, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.