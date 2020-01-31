Beş bin kişilik kuyruk: 31 Ocak 1990’da Rusya’nın ilk McDonalds restoranı açıldı

McDonald's'ın Rusya'daki ilk gününden arşiv kareler ve detaylar Sputnik'in videosunda.
31 Ocak 1990’da Rusya’daki ilk McDonald's fast food restoranının açılışını 5 bin kişilik kuyruk bekledi. Açılış günü McDonald’s restoranına gelen müşteri sayısı 30 bin kişiyi buldu.
McDonald's'ın Rusya'daki ilk gününden arşiv kareler ve detaylar Sputnik'in videosunda.
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