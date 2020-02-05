Stalingrad Savaşı'nda birbirini kaybeden iki kız kardeş 78 sene sonra buluştu

Yulya ve Rozalina Haritonov isimli iki kız kardeş 2. Dünya Savaşı ve Büyük Vatan Savaşı'nın en büyük ve kanlı muharebelerinden Stalingrad Savaşı sırasında birbirini kaybetmişti. İki kardeş, yoğun arama çalışmaları sonucu 78 sene sonra buluştu.

Kız kardeşlerin hikayesi Sputnik'in videosunda.

Stalingrad savaşı

200 gün ve gece süren Stalingrad muharebesine her iki taraftan 2 milyon kadar asker ve 2000 uçak katıldı. Çatışmalar 17 Eylül 1942'de başlarken, Kızıl Ordu 19 Kasım'da karşı atağa geçti.

İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktası niteliğindeki Stalingrad Muharebesi, 2 Şubat 1943 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı. Alman birliklerini kuşatan Sovyet ordusu, 2 Şubat 1943'de Nazi mareşali Friedrich Paulus dahil yaklaşık 300.000 Alman askerini esir aldı.