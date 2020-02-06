Rusya Savunma Bakanlığı Tu-160M’in ilk uçuşunun videosunu yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, modernize edildikten sonra test edilmek için ilk kez havalanan Tu-160M stratejik bombardıman uçağının uçuşunun görüntülendiği bir video yayınladı.

Videoya iliştirilen açıklamada, “Modernize edilen Tu-160M stratejik bombardıman uçağı, Gorbunov Kazan Uçak Fabrikası’nda görevli test pilotu Anri Naskidyants yönetiminde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş 1.5 kilometrelik irtifada gerçekleşti ve 34 dakika sürdü” ifadelerine yer verildi.

Geçen pazar günü yapılan uçuşun olağan düzende tamamlandığı, uçak mürettebatının yenilenen sistem ve teçhizatları kontrol ettiği ve tümünün sorunsuz bir şekilde çalıştığını belirlediği öğrenildi.

Modernizasyonda yenilenen sistem ve teçhizatlar

Modernizasyon kapsamında yeni uçuş kontrol, navigasyon ve iletişim teçhizatları, yeni radar ve elektronik harp sistemi ile donatılan Tu-160M’in ayrıca genel performansının da önemli ölçüde arttığı, menzilinin NK-32 motorları sayesinde bin kilometre arttığı kaydedildi.

Yenilenen Tu-160M uçakları önümüzdeki yıl Rus ordusuna teslim edilecek.