İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında yolcu uçağını kalkan yaptığı anlar kameralara böyle yansıdı

Yulya ve Rozalina Haritonov isimli iki kız kardeş 2. Dünya Savaşı ve Büyük Vatan Savaşı'nın en büyük ve kanlı muharebelerinden Stalingrad Savaşı sırasında birbirini kaybetmişti. İki kardeş, yoğun arama çalışmaları sonucu 78 sene sonra buluştu.