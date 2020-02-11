Kaliforniyalı sanatçı, avuç içiyle tablolar yapıyor

Kaliforniya’nın Campbell kentinden 38 yaşındaki Russell Powell, avcuna yaptığı çizimleri kağıt ve tuvale bastırarak tablolar elde ediyor. Powell, eşsiz yöntemiyle tarihsel açıdan önemli kişiler, müzisyenler ve egzotik hayvanları konu aldığı çok sayıda eser veriyor. Tabloların her biri de son derece detaylı ve yakından bakıldığında el izleri görülebiliyor.

İlkokul öğretmeni olan Powell, bu yöntemi, beş yıl önce çocuklarla katıldığı bir yaz sanat programında yarattığını belirtti.

Powell, “Elime bir şeyler çizim onları tuvale aktarmanın bir yolunu düşünmeye başladım. Sonra da baskı ve damganın farklı stillerini denedim. Tesadüfen, sanatın bu yöntemini bulmuş gibiyim, bu nedenle şanslı hissediyorum” ifadelerini kullandı.