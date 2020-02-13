Alaskalı adam kamyonetini eve dönüştürdü

Alaskalı gezgin 38 yaşındaki Tim Johnson, 1996 model bir Ford F350 alıp hayalindeki seyyar evi yaratmak için 26 bin dolar harcadı.

Keyifli geziler için her şey var

Yeni haliyle 6 kişiyi ağırlayabilen araçta iki kanepe, bir fırın, buzdolabı, odun sobası, tuvalet, ısıtma sistemi, TV/DVD oynatıcı, kanepe ve yerdeki bir bölmede USB şarj istasyonu, 100 watt’lık güneş paneli, yakacak deposu ve hatta veranda bulunuyor.

Johnson, aracıyla Alaskayı keşfediyor ve eski evinde geçirdiği 6 yılın ardından bir ev için gerekli olan her şeyle birlikte, aracında rahat bir şekilde seyahat edebilecek. Jonhson, “Kamyonet evim mükemmel, istediğim kadar dışarıda kalabilmem için ihtiyacım olan her şeye sahip” dedi.