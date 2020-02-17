Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun uçağına Sırp avcı uçakları eşlik etti

Sırbistan’a çalışma ziyareti yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belgrad’da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vulin ile görüşme gerçekleştirdi. Şoygu ve Vulin, Rusya ve Sırbistan arasındaki askeri ilişkileri ele alırken, Balkanlar'daki gündemi de değerlendirdi.