Rusya’nın ‘üst düzey’ şoförleri Aurus otomobilleriyle yarıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere, üst düzey politikacıların güvenliğinden sorumlu Federal Koruma Servisi (FSO) çalışanları arasında bir araba yarışı gerçekleştirildi. Yarışmada üst düzey yöneticilerle çalışan şoförler, yerli Aurus otomobillerle performans sergiledi.

FSO’nun her yıl gerçekleştirdiği yarışmada Rusya’nın önde gelen devlet görevlileriyle çalışan 16 kişi yarıştı. Moskova yakınlarında gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar, karlı arazi üzerinde hünerlerini gösterdi.

Yarışmada en iyi sürücüler belirlenirken, kazananların isimleri FSO personeli olmalarından dolayı açıklanmadı.

Çeyrek final ve yarı finalde görülen araçlar arasında Mercedes, Volkswagen ve Toyota’nın yanı sıra iki Aurus yerli otomobili yer aldı.

Devlet görevlilerine güvenli bir yolculuk sağlamayı amaçlayan 'Kortej' projesi kapsamında ilk olarak üretilen Aurus Senat limuzinini Putin, ilk kez 2018'de mayıs ayında gerçekleşen göreve başlama töreninde kullanmıştı.