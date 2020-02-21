Sincanlı hemşireden koronavirüs hastalarına dans dersleri

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden tıbbi yardım ekibinden hemşire Ipare Ehmet; görevli olarak gittiği Vuhan kentinde bir geçici hastanede koronavirüs hastalarını eğlendirmek ve iyileşmelerine yardımcı olmak için basit dans hareketleri geliştirdi.

Vuhan’da koronavirüs taşıyan ve durumu kritik olmayan hastaları kabul eden geçici hastanede, dans gibi aktiviteler teşvik ediliyor.

Vuhan Zhongnan Hastanesi Baş Hemşiresi Wang Jian, “Hastalar orada sıkışmış durumda. Onlar için işleri daha kolay hale getirmek, meşgale yaratmak istiyoruz. Bu, bizim iş verimliliğimizi de artırıyor” dedi.

Wang, bu nedenle onlara günde yarım veya bir saat kadar dans çalışması yaptırdıklarını ifade etti.

‘Hastaların fiziksel ve ruhsal sağlığı için iyi’

Hastaları eğlendirmek ve iyileşmelerine yardımcı olmak amacıyla basit dans figürleri yaratan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nden tıbbi yardım ekibinden hemşire Ipare Ehmet’in dans ettiği bir video internette viral oldu.

Ehmet, “Çok heyecanlıyım, umarım hastalar daha fazla dans edebilir. Herkesle dans edebilmeyi umuyorum” dedi.

Ehmet, dansın hastaların fiziksel ve ruhsal sağlığı için iyi olduğunu ekledi.

Bir hasta da “Burada bizi dans etmek için motive edecek Uygur asıllı güzel bir hanımın olduğunu söylediler, bu hepimizin hoşuna gitti” ifadelerini kullandı.