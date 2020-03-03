Rusya'da buzkıran gemileri buzları parlattı

Rus buzkıranlarının işletilmesi ve bakımından sorumlu Rosatomflot kurumuna ait Taymır ve Vaygaç buzkıranları, 40 Megavat güce sahip. 152 metre uzunluğunda olan bu nükleer buzkıranlar -50 derecelik soğuklarda çalışabiliyor.
İnsansız hava aracından (İHA) çekilen videoda Taymır ve Vaygaç adlı iki nükleer buzkıran gemisinin Yamal Yarımadası’nın doğu kıyısında bulunan Sabetta limanı bölgesinde kenetlenmek üzere buluştukları ve etraflarındaki buza sarı ışık saçtıkları anlar görüntülendi.
Rus buzkıranlarının işletilmesi ve bakımından sorumlu Rosatomflot kurumuna ait Taymır ve Vaygaç buzkıranları, 40 Megavat güce sahip. 152 metre uzunluğunda olan bu nükleer buzkıranlar -50 derecelik soğuklarda çalışabiliyor.
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan Angela Merkel'in uzattığı eli havada bıraktı.
Rusya’nın Volgograd kentinde ‘Anavatan Çağırıyor’ heykeli, batan güneşin ışığı ile aydınlatılmış olarak insansız hava aracı (İHA) ile kuşbakışı görüntülendi. Beyaz bulutların oluşturduğu örtünün üzerinde 85 metre yüksekliğindeki heykelin sadece elinde tuttuğu kılıç kısmı görünüyor.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden tıbbi yardım ekibinden hemşire Ipare Ehmet; görevli olarak gittiği Vuhan kentinde bir geçici hastanede koronavirüs hastalarını eğlendirmek ve iyileşmelerine yardımcı olmak için basit dans hareketleri geliştirdi.
Suriye’nin Kamışlı kentindeki bir yol üzerinde Rusya ve ABD’ye ait zırhlı araçlar karşı karşıya geldi. ABD’ye ait zırhlı aracın Rusya’nın aracının yolunu kesmeye çalıştığı anlar görüldü.
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