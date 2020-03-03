Rusya'da buzkıran gemileri buzları parlattı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden tıbbi yardım ekibinden hemşire Ipare Ehmet; görevli olarak gittiği Vuhan kentinde bir geçici hastanede koronavirüs hastalarını eğlendirmek ve iyileşmelerine yardımcı olmak için basit dans hareketleri geliştirdi.