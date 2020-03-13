Koronavirüs Türkiye’de: Halk, koronavirüsün Türkiye’de kitlesel bir salgına dönüşmesinden korkuyor mu?

Aralık ayında Çin’de görülmeye başlanan koronavirüsün Türkiye’ye gelmesinin ardından çeşitli önlemler alındı. Peki, halk koronavirüsün Türkiye’de kitlesel bir salgına dönüşmesinden korkuyor mu? Alınan önlemleri yeterli buluyor mu? Bireysel olarak hangi önlemler alınıyor?

Aralık ayında Çin’de tespit edilen koronavirüs, kısa zamanda 120’den fazla ülkeye yayıldı. Resmi verilere göre dünyada 130 binden fazla kişiye bulaşmış olan hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini geçmiş durumda. Türkiye’de ise vakalar artıyor. Türkiye’de koronavirüsün görülmesinin ardından Beştepe’de düzenlenen zirvede koronavirüs için alınan önlemler açıklandı. Bu kararlara göre, ilk ve orta dereceli okullarda 16 Mart'tan itibaren eğitime 1 hafta ara verilecek, üniversiteler 3 hafta tatil edilecek. Spor müsabakaları da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

Virüsün Türkiye’de görülmesiyle beraber makarna gibi temel tüketim ürünlerine ilgi de arttı. Öte yandan, özellikle kolonya ve el dezenfektanlarında fahiş fiyat artışı görüldü.

Peki, halk koronavirüsün Türkiye’de kitlesel bir salgına dönüşmesinden korkuyor mu? Alınan önlemler yeterli mi? İnsanlar bireysel olarak hangi önlemleri alıyor ve fiyat artışları hakkında ne düşünüyor? Detaylar, Sputnik’in hazırladığı videoda.