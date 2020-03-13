Karantinadaki İtalyanlar balkonlardan şarkı söyledi

Napoli ve çevresinde koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkmayan İtalyanlar, balkonlardan karşılıklı şarkı söyledi. Futbol maçlarında söyledikleri şarkıyı karantina günlerine uyarlayan Napoli halkı, ''Evde kalacağız. İnsanlar asla pes etmeyecek, hadi Napoli'ye gel'' diyerek ritim tuttu.
Karantinadaki İtalyanlar balkonlardan şarkı söyledi | Daha fazlası için: https://t.co/U36g1U1qrm pic.twitter.com/ryhkLyfVLb— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 13, 2020
Öte yandan İtalyan hükümeti koronavirüs (Covid-19) sebebiyle çok sıkı tedbirler uyguluyor. Halkın sadece yiyecek alışverişi ve iş sebebiyle sokağa çıkmasına izin veriliyor.
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