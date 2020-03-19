Dünyada insanlar koronavirüsle nasıl mücadele ediyor?

Aralık ayında Çin’de görülmeye başlanan koronavirüsün Türkiye’ye gelmesinin ardından çeşitli önlemler alındı. Peki, halk koronavirüsün Türkiye’de kitlesel bir salgına dönüşmesinden korkuyor mu? Alınan önlemleri yeterli buluyor mu? Bireysel olarak hangi önlemler alınıyor?