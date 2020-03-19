Dünyada insanlar koronavirüsle nasıl mücadele ediyor?

Dünyanın koronavirüse karşı verdiği mücadelenin en sıradışı biçimleri Sputnik'in videosunda.
Sağlık çalışanları ve yetkilileri COVID-19 salgınıyla doğrudan mücadele ederken koronavirüse karşı sıkı önlemlerin alındığı ülkelerin vatandaşları, günlük hayatlarında ne virüse ne de karantina sırasında oluşan depresyona boyun eğmiyor.
Dünyanın koronavirüse karşı verdiği mücadelenin en sıradışı biçimleri Sputnik'in videosunda.
Çin’den sonra koronavirüs salgınının en fazla kayba yol açtığı İtalya’nın Bergamo kentindeki krematoryumlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle, cansız bedenlerin şehir dışına taşınması üzerine askeri araçlar devreye girdi.
Hindistan'ın Kerala eyaletindeki emniyet yetkililerinin, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için ellerin nasıl yıkanması gerektiğini dans ederek anlattığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Koronavirüs sebebiyle karantinada bulunan İtalya'nın Napoli kentinde yaşayanlar, balkonlara çıkıp birlikte ritim tutarak 'pes etmeyin' diye bağırdı.
Aralık ayında Çin’de görülmeye başlanan koronavirüsün Türkiye’ye gelmesinin ardından çeşitli önlemler alındı. Peki, halk koronavirüsün Türkiye’de kitlesel bir salgına dönüşmesinden korkuyor mu? Alınan önlemleri yeterli buluyor mu? Bireysel olarak hangi önlemler alınıyor?
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