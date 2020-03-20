İspanya’da genç bir çift pencerede evlendi

İspanya’nın özerk bölgelerinden Galiçya’nın kuzeybatısındaki A Coruna kentinde bir çift koronavirüs salgınına rağmen hayatlarını birleştirdi. Olağanüstü hal ilan edilen ülkede, karantinada bulunan genç çift pencerede nikah kıydı.

Alba ve Daniel çifti düğün hazırlığı yapıyordu, ancak düğün günlerinde İspanya’da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Yine de düğünden vazgeçmeyen çift, pencerede evlendi.

Evlerinin pencerelerine çıkan davetliler de nikah törenine katıldı. Gelin, “Evet” dedikten sonra gelenek olduğu üzere çiçeğini attı. Çiçeği birinin yakalayıp yakalayamadığı ise bilinmiyor.