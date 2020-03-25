Çinli çiftçi 4 bin tavukla sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Çin’de Shang Yukang isimli bir çiftçi, koronavirüsle mücadelede gösterdikleri çabalardan dolayı sağlık çalışanlarına olan minnettarlığını tavuklarıyla gösterdi. Çiftçi, 4 bin tavuğu organize ederek sağlık çalışanı görüntüsü oluşturdu.

Çinli çiftçi Shang Yukang, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için farklı bir yöntem buldu.

Gansu eyaletindeki Shang, son bir aydır binlerce tavuğu organize ederek doktorlara desteğini çeşitli mesaj ve desenlerle göstermesiyle dikkat çekti.

Shang, son performansında da yaklaşık 100 kilo yemle tavuklarını belirli noktalara getirdi ve bir sağlık çalışanı görüntüsü oluşturdu. Tavukların ‘performansı’ kameraya alındı.

Shang, şubat ayından beri bu tarz mesajlarla destek vermesinin yanı sıra Wuhan’da çalışan doktorlar için 3 bin yumurta da bağışladı.