Rusya’da koronavirüs taşıyan hastalar için yapılan hastanenin inşaatı, havadan görüntülendi

Rusya’nın başkenti Moskova’da Kovid-19 virüsü taşıyan hastalar için yapımına başlanan enfeksiyon hastalıkları hastanesinin inşaatı devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde inşaatın işçileri ve çalışmalar görülüyor.

Moskova’da inşaatı devam eden ‘koronavirüs hastanesinin’ birkaç bölümden oluşacağı belirtiliyor. Hastane 500 yatak kapasiteli olacak ve bunlardan 250’si gerekli tüm donanımların bulunacağı yoğun bakım ünitesinde olacak.

‘İnşaatın yüzde 40’ı tamamlandı’

Rusya Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, inşaatın yaklaşık yüzde 40’ının tamamlandığını söylemişti.

Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise yaklaşık 5 bin işçinin çalıştığı projede 35 inşaat şirketinin yer aldığı belirtilmişti.