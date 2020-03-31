Şilili müzisyen, anne ve babasına pencerelerinin önünde akordeon çalıyor

Şili’nin Hualpen kasabasından Gonzalo Acuna isimli bir müzisyen, koronavirüs nedeniyle ayrı kalmak zorunda olduğu anne ve babasının moralini yükseltmek için onlara pencerelerinin önünde akordeon çalıyor.

Koronavirüs salgını sürerken Şilili müzisyen Acuna, anne ve babasına moral vermek için elini taşın altına koydu. Acuna, her gün ebeveynlerinin evinin önüne gidip onlar için akordeon çalıyor. Acuna bu sırada karantina kurallarına tam anlamıyla riayet ediyor.

En sevdikleri ezgilerin tadını çıkaran anne ve babası ise pencerede dans ediyor. Acuna, hep yakın bir ilişkileri olduğundan onları yalnız bırakamayacağını söylüyor. Aile, karantina kuralları gereği kapalı pencerenin ardından konuşuyor. Acuna yaşlı çifte kendiyle ilgili bilgi verirken, onların faturalarını da ödüyor.