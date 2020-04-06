Rotterdam Filarmoni Orkestrası'ndan evde performans

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada konser salonları ve tiyatrolar kapalıyken, sanatçılar boş durmuyor.
Hollandalı 19 müzisyen, Beethoven’ın ‘Neşeye Övgü’ eserinde kendi bölümlerini evlerinde çalıp kaydetti. Daha sonra kayıtlar birleştirildi.
Koronavirüs salgını sürerken Hollanda’daki Rotterdam Filarmoni Orkestrası’ndan 19 müzisyen, enstrümanlarıyla Beethoven’ın ‘Neşeye Övgü’ eserinin kendilerine ait bölümlerini evlerinde ayrı ayrı çaldı. Kayıtların birleştirilmesiyle orkestra performansı ortaya çıktı.
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada konser salonları ve tiyatrolar kapalıyken, sanatçılar boş durmuyor.
Hollandalı 19 müzisyen, Beethoven’ın ‘Neşeye Övgü’ eserinde kendi bölümlerini evlerinde çalıp kaydetti. Daha sonra kayıtlar birleştirildi.
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