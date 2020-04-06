Rotterdam Filarmoni Orkestrası'ndan evde performans

Manisa’da üç arkadaş, koronavirüsten korunmak için evde bireysel izolasyon çağrıları yapılırken bir ağacın üzerinde konaklamaya başladı. Üç arkadaş, yaptıkları ağaç evde, geri dönüştürülmüş malzemelerle oluşturdukları kamp ortamında yaşıyor.