Canlı tablolar: Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonda olan Ruslar ünlü resimleri canlandırıyor

Sosyal medyada başlatılan etkinlik çerçevesinde kullanıcılar, dünyaca ünlü ressamların tablolarını canlandırıp internette paylaşıyor. Rus kullanıcıların paylaştığı çalışmalar, Sputnik’in videosunda.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evlerinde sosyal izolasyonda kalmayı tercih eden Ruslardan bazıları karantina günlerini resim sanatından ilham alarak geçiriyor.
Sosyal medyada başlatılan etkinlik çerçevesinde kullanıcılar, dünyaca ünlü ressamların tablolarını canlandırıp internette paylaşıyor. Rus kullanıcıların paylaştığı çalışmalar, Sputnik’in videosunda.
Koronavirüs salgını sürerken Hollanda’daki Rotterdam Filarmoni Orkestrası’ndan 19 müzisyen, enstrümanlarıyla Beethoven’ın ‘Neşeye Övgü’ eserinin kendilerine ait bölümlerini evlerinde ayrı ayrı çaldı. Kayıtların birleştirilmesiyle orkestra performansı ortaya çıktı.
Rusya'da bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde ülkede ilk olarak sosyal izolasyon döneminde vatandaşların evden çıkması için mesajla izin belgesi alması uygulaması yürürlüğe girdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus An-124-100 Ruslan uçağı koronavirüs salgının büyük boyutlara ulaştığı ABD’ye tıbbi maske götürdü.
Şili’nin Hualpen kasabasından Gonzalo Acuna isimli bir müzisyen, koronavirüs nedeniyle ayrı kalmak zorunda olduğu anne ve babasının moralini yükseltmek için onlara pencerelerinin önünde akordeon çalıyor.
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