SSCB'nin favori arabası: VAZ-2101

Meşhur araba modelinin hikayesi Sputnik'in videosunda:
SSCB'nin en yaygın arabalarından biri VAZ-2101 tipi aracın ilk altısı 19 Nisan 1970 tarihinde üretildi.
Meşhur araba modelinin hikayesi Sputnik'in videosunda:
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile Kiev arasında Donbass’ta esir takası gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda 41 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, uçağın kaptan pilotu Yevdokimov’un hakim önüne çıkarılacağını duyurdu.
Brezilya'da büyük şehirlerin milyonlarca kişinin yaşadığı gecekondu mahalleleri 'favelalar'da koronavirüsle mücadeleye organize suç çetelerinin el koymasının ardından, Meksika'dan da dehşet saçan kartellerin zor durumdan yardım vazifesi çıkardığı haberleri geldi.
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