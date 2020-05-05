Hong Kong sakini, evsel atıkları maske ve koruyucu gözlüğe dönüştürüyor

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde amatör bir ileri dönüşümcü, evsel atıklardan maske ve koruyucu gözlük yapıyor.

Hong Kong’da yaşayan Fong Yik-hang, çocuk oyunu tasarımcısı ve çöpü koruyucu ekipmana çeviren bir ileri dönüşümcü. Salgın nedeniyle bölgede maske sıkıntısı yaşanırken, Fong kendi maskesini yapmaya karar verdiğini söylüyor.

Hong Kong yetkilileri, doktorlar ya da bilim insanları ürettiklerini onaylayıp teşvik etmese de Fong, her türlü ekipmana ihtiyaç duyulan bu ortamda yaptıklarının bir alternatif olduğunu düşünüyor.

2016 yılından beri atıkları dönüştüren Fong, yaptıkların iki şartı karşılamasının gerektiğini söyledi: “Öncelikle ev atıkları değerlendirilmiş olmalı. İkinci olarak da elektrikli matkap, testere ya da silikon tabancası gibi ihtiyaç duyulmayan basit aletler kullanılmalı. Silikon tabancasını nadiren kullanıyorum. Genellikle makas ya da falçatadan yararlanıyorum”.

Fong ayrıca özel aletler olmadan insanların da atıklarını dönüştürebilmesini umduğunu belirtiyor.