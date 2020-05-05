Moskova'da iki büyük sahra hastanesi daha kuruluyor

Rusya'nın başkenti Moskova'daki VDNH Fuar ve Sergi Merkezi'nin 75. pavilyonu ile Krılatskoye Buz Sarayı adlı spor salonu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sahra hastanesine dönüştürülüyor.

Rusya'da yeni tip koronavirüsün merkez üssü durumundaki Moskova'da iki sahra hastanesi daha kurulması kararlaştırıldı ve çalışmalara başlandı.

RT'nin video ajansı Ruptly, kısa süre önce ilk hastalarını kabul etmeye hazır hale gelecek olan VNDH'nın 75. pavilyonu ile Krılatskoye Buz Sarayı'nda yapılan çalışmaları görüntüledi.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Pyotr Biryukov, başkentte 10 bin yataklı sahra hastaneleri kurulması için 44 tesiste daha hazırlık yapıldığını belirtti.

Moskova'da daha önce bölgenin en büyük fuar alanı olan 'Crocus City Hall' ile Odintsovo'da bulunan, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait ülkenin en büyük askeri parkı 'Patriot' içindeki fuar alanının hastaneye dönüştürülmesi için çalışmalara başlanmıştı.