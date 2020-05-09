9 Mayıs 1945: Büyük Vatanseverlik Savaşı sona erdi

İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Almanya’sının teslim olmasıyla birlikte Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü ilan edilen 9 Mayıs, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı gelinler tarafından unutulmadı. Rusya, Ukrayna, Belarus gibi eski Doğu Bloku ülkelerinden gelen yabancı gelinler Zafer Günü için klip hazırladı.