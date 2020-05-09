9 Mayıs 1945: Büyük Vatanseverlik Savaşı sona erdi

Belgenin yürürlüğe girdiğinde Moskova'da artık 9 Mayıs'tı, bu sebeple Rusya'da Zafer Bayramı bu tarihte kutlanıyor.
Bu sene 75. yıldönümü kutlanan Zafer Bayramı'nın tarihi Sputnik'in arşiv videosunda.
8 Mayıs 1945 tarihinde Almanya'nın teslimiyet belgesinin Orta Avrupa Zaman Dilimi'ne göre saat 23:01'de yürürlüğe girmesiyle birlikte 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa Cephesi kapatıldı ve Büyük Vatanseverlik Savaşı sona erdi.
Belgenin yürürlüğe girdiğinde Moskova'da artık 9 Mayıs'tı, bu sebeple Rusya'da Zafer Bayramı bu tarihte kutlanıyor.
Bu sene 75. yıldönümü kutlanan Zafer Bayramı'nın tarihi Sputnik'in arşiv videosunda.
İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Almanya’sının teslim olmasıyla birlikte Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü ilan edilen 9 Mayıs, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı gelinler tarafından unutulmadı. Rusya, Ukrayna, Belarus gibi eski Doğu Bloku ülkelerinden gelen yabancı gelinler Zafer Günü için klip hazırladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki VDNH Fuar ve Sergi Merkezi'nin 75. pavilyonu ile Krılatskoye Buz Sarayı adlı spor salonu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sahra hastanesine dönüştürülüyor.
Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde amatör bir ileri dönüşümcü, evsel atıklardan maske ve koruyucu gözlük yapıyor.
18 yaşında cepheye çağrılan Büyük Vatanseverlik Savaşı gazisi Yekaterina Guseva, savaş sırasında makineli tüfek nişancısıydı.
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