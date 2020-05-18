İtalya'daki plaj modasının yeni trendi: Trikini

İlk 'trikini' şaka için yaptığını belirten tasarımcı, daha sonra yeni tasarımının sosyal ağlarda beğeni topladığını ekledi.
İtalyan giyim tasarımcısı Tiziana Scaramuzzo, klasik 'bikini' mayosuna koruyucu yüz maskesi ekleyerek uç parçadan oluşan 'trikini' mayosunu tasarladı.
İlk 'trikini' şaka için yaptığını belirten tasarımcı, daha sonra yeni tasarımının sosyal ağlarda beğeni topladığını ekledi.
Tayvan’da doktorlar koronavirüs hastalarını nasıl tedavi edeceklerini sanal gerçeklik gözlüğü ile öğreniyor. Geliştirilen eğitim sistemi yardımıyla sağlık personeli, hayatını tehlikeyi atmadan tedavi sürecindeki temel prosedürleri deneyebiliyor.
Milli Savunma Bakanlığından, yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Hopa ilçesine inen bir boz ayı emniyet müdürlüğü binası önünden geçti. Panikleyen polisler, peşinden koştuğu ayıyı kovaladığı anlar kameraya yansıdı.
Kolombiya'da bir pazarlama şirketi, ülkedeki hastane yatağı ve tabut eksikliği sıkıntısına sıra dışı bir çözüm getirecek bir ürün tasarladı; hem hastane yatağı hem de hastanın hayatını kaybetmesi durumunda tabuta dönüşebilen karton bir yatak.
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