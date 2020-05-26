İran'da köpekler koronavirüs taşıyan hastaları tespit etmek için eğitiliyor

İran'ın başkenti Tahran'da bir merkez yeni tip koronavirüs taşıyan insanları tespit etmeleri için köpekleri eğitiyor. Proje, SK9 köpek okulu tarafından İran ordusu ve sağlık yetkilileri işbirliğinde yürütülüyor.

Sahipsiz Köpekler Genetik Gelişim ve Kısırlaştırma Merkezi Müdürü Esmaeil Skandari, “Farklı hastanelerden virüs numuneleri alınıp bize gönderildi. Hangisinin pozitif hangisinin negatif olduğunu bilmiyorduk. Köpekler farklı kuruluşlar, meslektaşlar ve hakemler önünde test edildi. Vakaların yüzde 65.4 kadar bir bölümünde, hangi numunenin pozitif hangi numunenin negatif olduğunu tespit edebildiler” ifadelerini kullandı.

Okulda Alman kurdu, Golden Retriever, Labrador ve Border Collie cinsi köpekler eğitiliyor.