Kübalı tasarımcı, sağlık çalışanları için plastik şişelerden siperlik yapıyor

Koronavirüs salgını sürerken, Küba’nın başkenti Havana’dan grafik tasarımcı Jorge Lous de la Fuente Chou, sağlık çalışanları için plastik şişelerden siperlik yapıyor.

Yıllardır plastik şişeleri su filtresi üretmek için kullanan Jorge, salgını önlemede ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarını korumak için eşiyle birlikte siperlik yapmaya karar verdi.

Jorge, “Yaptığım şeyin bir alternatif değil, sorunları çözmek için bir yöntem haline geldiği bir gelecek hayal ediyorum” dedi.