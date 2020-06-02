Suriyeli çocuklar ABD devriyesini taşladı

Suriye ordusu askerleri, ABD ordusuna ait dört zırhlı araçlı devriye konvoyunun Haseke vilayetindeki bir kontrol noktasından geçişine izin vermedi. Konvoy geri dönerken çocuklar araçlara taş attı.

Suriye ordusu Tem Tamer kasabasında M4 karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasından ABD ordusunun 4 zırhlı araçlı devriye konvoyunu engelledi. Kameralara yansıyan görüntülerde konvoy dönerken kontrol noktasının yakınlarında yaşayan Suriyeli çocukların zırhlı araçlara taş attığı görüldü.

İsminin verilmesini istemeyen, kontrol noktasını korumakla görevli Suriye ordusundan bir subay Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, ABD’nin devriye konvoyu durdurulmadan evvel, M4 karayolu üzerinde doğudan batıya doğru, Tel Beydar’dan Tel Tamer’deki Derdar köyünün bulunduğu tarafa hareket ediyordu.

Subay, “ABD’liler kontrol noktasından geçmek için anlaşmaya varma girişiminde bulundu, ancak biz karşı çıkıp geri dönmelerini istedik. Onlar dönerken de çocuklar koşa koşa gelip araçlara taş atmaya başladı” dedi.