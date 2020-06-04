Sputnik muhabiri uğradığı polis saldırısını anlattı

ABD'deki George Floyd protestoları sürerken, Beyaz Saray önünde yaşananları takip eden Sputnik muhabiri Nicole Roussell, gazeteci olduğunu defalarca belirtmesine rağmen uğradığı polis saldırısını anlattı.
ABD’deki George Floyd protestoları takip eden ve basın mensubu olduğunu söylemesine rağmen polisin plastik mermilerinin hedefi olan Sputnik gazetecisi yaşadıklarını anlattı.
ABD'deki George Floyd protestoları sürerken, Beyaz Saray önünde yaşananları takip eden Sputnik muhabiri Nicole Roussell, gazeteci olduğunu defalarca belirtmesine rağmen uğradığı polis saldırısını anlattı.
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