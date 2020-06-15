Universe 25 deneyi: Nüfus yoğunluğu toplumu nasıl etkiler?

Detaylar Sputnik'in hazırladığı videoda.
ABD'li etoloji uzmanı John Calhoun 'fare cenneti' kurarak nüfus yoğunluğunun farelerin davranışları üzerindeki etkisini araştırdı.
Detaylar Sputnik'in hazırladığı videoda.
ABD’deki George Floyd protestoları takip eden ve basın mensubu olduğunu söylemesine rağmen polisin plastik mermilerinin hedefi olan Sputnik gazetecisi yaşadıklarını anlattı.
Suriye ordusu askerleri, ABD ordusuna ait dört zırhlı araçlı devriye konvoyunun Haseke vilayetindeki bir kontrol noktasından geçişine izin vermedi. Konvoy geri dönerken çocuklar araçlara taş attı.
Koronavirüs salgını sürerken, Küba’nın başkenti Havana’dan grafik tasarımcı Jorge Lous de la Fuente Chou, sağlık çalışanları için plastik şişelerden siperlik yapıyor.
İran'ın başkenti Tahran'da bir merkez yeni tip koronavirüs taşıyan insanları tespit etmeleri için köpekleri eğitiyor. Proje, SK9 köpek okulu tarafından İran ordusu ve sağlık yetkilileri işbirliğinde yürütülüyor.
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