Yetişkin kediler yavru kedinin yardımına koştu

Yavru kedi atlayıp ailesinin yanına gidemeyince, yetişkin kediler yardımına koştu. O anlar civarda yaşayan bir kişi tarafından kaydedildi.
Yavru kediyi yukarı taşımaya yönelik ilk girişim başarısız oldu, ancak ikinci denemede sonuç elde ettiler.
İtalya’nın Napoli kentinde üç yetişkin kedinin, yavru kedinin çatıya çıkmasına yardım ettiği anlar kameraya yansıdı.
Yavru kedi atlayıp ailesinin yanına gidemeyince, yetişkin kediler yardımına koştu. O anlar civarda yaşayan bir kişi tarafından kaydedildi.
Yavru kediyi yukarı taşımaya yönelik ilk girişim başarısız oldu, ancak ikinci denemede sonuç elde ettiler.
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