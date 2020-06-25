Meksika’da bir salonda şeffaf bölmeler içinde spor yapılıyor

Meksika’nın Ciudad Juarez kentinde bir spor salonu, salgın günlerinde müşterilerinin egzersiz yapmasını sağlamanın bir yolunu buldu. ‘Covid Fitness’ isimli salonda kurulan şeffaf odacıklar içinde spor yapılabiliyor.

Meksika’daki ‘Challenge Fitness’ isimli spor salonu, salgın günlerine kolayca adapte olarak ‘Covid Fitness’ salonuna dönüştü.

Eşinin virüs korkusundan esinlendi

Salonun sahibi David Rojas, eşinin virüs kapma korkusuyla kendisini uyumak için başka bir odaya göndermesinin ardından bu fikrin aklına geldiğini söyledi. Salonda 20 şeffaf bölme bulunuyor, isteyenler bu bölmeler içinde belirli tedbirlere uymak koşuluyla egzersiz yapabiliyor.

Rojas, “İçeri girmeden önce gelenlerin ayaklarını kontrol etmemiz ve onları temizlemelerini istememiz gerekiyor. Ateşlerini ölçüyoruz, ayrıca antibakteriyel jelle ellerini dezenfekte ediyoruz. Maskesiz salona girmelerine izin vermiyoruz, özel bölmelerin içine girdiklerinde maskelerini çıkarabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Şeffaf bölmeler her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor.