Arjantin'de 'canlı masa futbolu' popüler oldu

Arjantin’in Pergamino kentinde futbolseverler salgın günlerinde aralarında maç yapmak için masa futbolu yöntemine başvurdu. Meraklıları, ‘canlı masa futbolu’ oynamaya başladı.

Arjantinli futbolsever Gustavo Ciuffo, salgın sırasında futbol oynamaya devam etmek için canlı masa futbolu fikrini ortaya attı. Sahanın çizgilerle ayrıldığı bu yöntemle her oyuncu kendileri için belirlenen bölümün içinde performansına devam ediyor.

Ciuffo, “Sahayı bölümlere ayırıp yeni birkaç kural eklemeye karar verdik. Canlı masa futbolu böyle ortaya çıktı, çok da popüler oldu” dedi.

Kentte bulunan stadyum 100 günlük aradan sonra kapılarını tekrar futbolseverlere açtı. İsteyenler, yeni kurallar çerçevesinde futbol oynayabiliyor.

Alex Hadad isimli futbolsever, “Kurallar çok iyi düşünülmüş, diyecek söz bulamıyorum, zira dostlarımızla futbolun tadını çıkarma imkanı buluyoruz” dedi.