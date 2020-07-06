Rus Şövalyeleri’nden aynı grup içinde 3 tip uçakla hava akrobasi gösterisi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gösteri sırasında uçaklar arasındaki mesafenin 3 metreden daha kısa olduğu kaydedildi.
Rus Şövalyeleri tarihinde ilk kez aynı grup içinde 3 tip uçakla gösteri düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Rus Şövalyeleri (Russkie Vityazi) hava akrobasi ekibi, ilk kez tek grup halinde Su-27, Su-30SM ve Su-35S olmak üzere 3 farklı tip uçakla akrobasi gösterisi gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gösteri sırasında uçaklar arasındaki mesafenin 3 metreden daha kısa olduğu kaydedildi.
Rus Şövalyeleri tarihinde ilk kez aynı grup içinde 3 tip uçakla gösteri düzenledi.
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