İkinci Dünya Savaşı'nın yönünü değiştiren Stalingrad Muharebesi

200 gün ve gece süren Stalingrad Muharebesi'ne her iki taraftan 2 milyon kadar asker ve 2000 uçak katıldı. Çatışmalar 17 Temmuz 1942'de başlarken, Kızıl Ordu 19 Kasım'da karşı atağa geçti.

Çatışmaların bitmesiyle 2 Şubat 1943 gerçekleşen Stalingrad zaferi, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nda yenilmeye başladığı tarih olarak kabul ediliyor.