Hindistan’da nadir görülen sarı renkli kaplumbağa bulundu

Hindistan'ın Odisha eyaletine bağlı Balasore bölgesinde nadir olarak rastlanan sarı renkli bir kaplumbağa bulundu. Bölgesi sakinleri, hayvanı Orman İdaresi'ne teslim etti.

Orman İdaresi yetkilisi Susanta Nanda, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kaplumbağanın büyük olasılıkla albino olduğunu belirterek, hayvanın bir kapta yüzerken ‘eşsiz renginin’ dışarıdan gözüktüğünü ifade etti.

Close snap of the same. Mark the pink eyes, one indicative feature of albinism. pic.twitter.com/MfXrXVYbfH — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 20, 2020

​

Birçok sosyal medya kullanıcısı böyle bir kaplumbağayı daha önce görmediklerini belirtirken, bazıları da ‘Ninja kaplumbağa’ olarak adlandırdı.

Melanin eksikliğinden dolayı beyaz, pembe veya parlak gözüken hayvanlar albino olarak adlandırılıyor. Albino olan hayvanların farklı ve çekici oldukları nedeniyle genel olarak çok fazla doğada hayatta kalamıyor.

Sahil eyaleti olan Odisha'da sıklıkla böylesine nadir ve farklı türlere rastlanıyor. Geçen haziranda da çok nadir bulunan ve yumuşak kaplumbağa olarak bilinen bir hayvan da balıkçılar tarafından yakalanmıştı.

Odisha: Rare Trionychidae turtle rescued in Mayurbhanj, released later (For global wildlife news, download WildTrails (Android & iOS) https://t.co/vkCSZOH7yA) pic.twitter.com/OV03P9YbvB — WildTrails - Ultimate Wildlife Holiday Experiences (@_WildTrails) June 2, 2020

​