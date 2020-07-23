Kuyruklu yıldız Neowise Dünya'ya en yakın konumda

Son 7 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan Neowise’un bir sonraki Güneş sistemi ziyareti 6 bin 800 yıl sonra gerçekleşecek.
Geçen hafta Neowise, Tekirdağ, Ankara ve Malatya semalarında görüntülendi.
3 Temmuz'da Güneş’e en yakın konumdan geçen C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız bugün Dünya'ya en yakın konumdan geçiyor.
Son 7 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan Neowise’un bir sonraki Güneş sistemi ziyareti 6 bin 800 yıl sonra gerçekleşecek.
Geçen hafta Neowise, Tekirdağ, Ankara ve Malatya semalarında görüntülendi.
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