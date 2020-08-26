Koronavirüs döneminde, rekor sayıda yavru deniz kaplumbağası denize ulaştı

Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) "rekor" olarak nitelendirdiği sayıda yavru deniz kaplumbağası (Caretta Caretta), Muğla'nın Dalyan ilçesindeki İztuzu sahilinde yumurtalarından çıkarak denize ulaşmaya başladı.

Koronavirüs döneminde sahillerin normalden daha boş olması sebebiyle, yavru deniz kaplumbağalarının yumurtalarından çıkarak denize ulaşmaları önceki senelere göre daha kolay gerçekleşiyor.