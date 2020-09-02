79 sene birlikte olan çift dünyanın en yaşlı çifti olarak kabul edildi

Ekvador'un başkenti Quito'da yaşayan bir çift dünyanın en yaşlı evlileri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

79 sene evli olan çift, uzun evliliğin sırrını paylaştı:

Gizli düğün yapılmıştı

1941 yılında Quito'nun en eski kilisesinde dünya evine giren Julio Cesar Mora Tapia ve Waldramina Maclovia Quinteros Reyes, aileleri evliliklerine karşı çıktığı için gizli düğün yapmak zorunda kalmıştı.

Günümüzde 110 yaşında olan Julio ve 105 yaşındaki eşi Waldramina, 5 çocuğu ve 11 torunu sahibi, torunlarının ise 21 çocuğu ve 9 torunu bulunuyor.