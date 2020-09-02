79 sene birlikte olan çift dünyanın en yaşlı çifti olarak kabul edildi

79 sene evli olan çift, uzun evliliğin sırrını paylaştı:
Gizli düğün yapılmıştı
Günümüzde 110 yaşında olan Julio ve 105 yaşındaki eşi Waldramina, 5 çocuğu ve 11 torunu sahibi, torunlarının ise 21 çocuğu ve 9 torunu bulunuyor.
Ekvador'un başkenti Quito'da yaşayan bir çift dünyanın en yaşlı evlileri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
79 sene evli olan çift, uzun evliliğin sırrını paylaştı:
Günümüzde 110 yaşında olan Julio ve 105 yaşındaki eşi Waldramina, 5 çocuğu ve 11 torunu sahibi, torunlarının ise 21 çocuğu ve 9 torunu bulunuyor.
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